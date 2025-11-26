Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TIGGIANO – “Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero”: è il titolo scelto dal nostro lettore Vittorio Ferreri per questo scatto di Torre Nasparo a Tiggiano realizzato per la rubrica “La foto del giorno”.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

il mare d8217inverno 232 solo un film in bianco e nero

© Lecceprima.it - “Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mare D8217inverno 232 Film