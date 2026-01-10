Il figlio di Maduro battezza la piazza rossa italiana

A Roma, alcuni manifestanti hanno espresso solidarietà a Nicolas Maduro, recentemente arrestato durante un’operazione delle forze speciali statunitensi. Durante la manifestazione, hanno inoltre avuto modo di parlare telefonicamente con il figlio dell’ex presidente venezuelano. L’evento si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla situazione politica in Venezuela e sulle implicazioni internazionali del caso.

I manifestanti scesi in piazza a Roma a difesa di Nicolas Maduro, catturato nei giorni scorsi durante un blitz delle forze speciali Usa, hanno parlato al telefono con il figlio dell'ex presidente del Venezuela. Nicolás Maduro Guerra è intervenuto in videochiamata parlando coi manifestanti che, per esprimere la solidarietà a suo padre, hanno marciato in corteo nella capitale raggiungendo l'ambasciata degli Stati Uniti. "Vi ringrazio, siate forti - ha detto il figlio dell'ex presidente -. Li riporteremo indietro e festeggeremo. Sono grato a tutti voi, siamo fiduciosi che torneranno. Viva i popoli liberi del mondo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il figlio di Maduro battezza la piazza rossa italiana Leggi anche: Croce Rossa Italiana, appuntamento in piazza per la sicurezza stradale Leggi anche: Fabrizio Corona battezza il figlio, il padrino è il suo storico avvocato: "Thiago non sa quanto è fortunato" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tra gli italiani imprigionati in Venezuela dal governo di Nicolás Maduro figura anche Anderson Daniel Farnetano, 27 anni, militare dell’esercito venezuelano, figlio di padre italiano originario di Licusati fraz. del Comune di Camerota, in provincia di Salerno, e d - facebook.com facebook Fabri è stata nominata viceministra per la “comunicazione internazionale”, leggasi propaganda di regime, e appare tra i fedelissimi dietro a Jorge Rodriguez, fratello della presidente illegittima Delcy e al figlio di Maduro. Speriamo torni presto in Italia a scontar x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.