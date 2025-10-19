Fabrizio Corona battezza il figlio il padrino è il suo storico avvocato | Thiago non sa quanto è fortunato

Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri nato il 21 dicembre 2024, è stato battezzato il 18 ottobre nella parrocchia di Santa Maria del Carmine, a Milano. A dare l’annuncio è stato lo stesso Corona, condividendo un video sui social in cui si rivolge al piccolo con parole piene di. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Al nostro appuntamento con l’avvocato Massimo Lovati, troviamo anche Fabrizio Corona, i suoi insulti, una bottiglia di vino. Questa sera, venerdì 17 ottobre ore 21.20 su Rai3 con Salvo Sottile. - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Lovati: "Fabrizio Corona è a tratti geniale, ho progetti interessanti con lui. Pago lo scotto di essere guascone" - X Vai su X

Fabrizio Corona battezza il figlio, il padrino è il suo storico avvocato: "Thiago non sa quanto è fortunato" - Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri nato il 21 dicembre 2024, è stato battezzato il 18 ottobre nella parrocchia di Santa Maria del Carmine, a Milano. Si legge su today.it

Fabrizio Corona battezza il figlio Thiago, ecco chi ha scelto come padrino: «Poteva essere solo il mio avvocato» – Il video - «Che tu possa essere sereno e stare bene», è la dedica del Re dei paparazzi al figlio diffusa sui social L'articolo Fabrizio Corona battezza il figlio Thiago, ecco chi ha scelto come padrino: «Poteva ... Lo riporta msn.com

Carlos Corona coccola il fratello Thiago a casa di papà Fabrizio, che commenta: guarda - Carlos Corona coccola il fratello Thiago a casa di papà Fabrizio, che commenta, guarda le immagini dei due insieme ... Lo riporta gossip.it