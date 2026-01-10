Il figlio di Hannoun | Netanyahu dovrebbe essere al posto di mio padre in carcere

Il figlio di Hannoun commenta le detenzioni di Netanyahu, affermando che incarcerare i loro familiari non fermerà il loro movimento. Con voce ferma, sottolinea la presenza di milioni di persone come Mohammad Hannoun nel mondo, che condividono il loro impegno e la loro determinazione. Un messaggio di resistenza e continuità, oltre le singole vicende politiche e giudiziarie.

“ Se pensano di fermarci mettendo in carcere i nostri fratelli e mio padre, si sbagliano grosso, ci sono milioni di Mohammad Hannoun al mondo. Sono bravi a far rispettare le leggi che gli fanno comodo, ma Netanyahu che è passato due volte sopra il suolo italiano, e che secondo il diritto internazionale dovrebbe essere a marcire in galera, dopo aver ucciso più di 100.000 palestinesi, più di 20.000 bambini, gira il mondo. Mio padre, che ha portato aiuti umanitari, è stato messo in carcere perché a Netanyahu non fa comodo. Non gli fa comodo un popolo cosciente di quello che sta accadendo a Gaza, del genocidio che sta commettendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

