Il difficile mestiere del caregiver | Sento che mi sto perdendo la vita Un corso per vincere la solitudine

Il ruolo di caregiver può portare a sentimenti di isolamento e stanchezza, rischiando di compromettere il benessere psicofisico. Per affrontare queste difficoltà, è disponibile un corso che aiuta a ridurre la frustrazione, migliorare la gestione delle emozioni e ritrovare un equilibrio tra cura degli altri e cura di sé. Un’opportunità per riscoprire il proprio valore e limitare il senso di perdita e solitudine legati a questa responsabilità.

Diminuzione del senso di frustrazione e del desiderio di ‘fuggire’ dal ruolo di caregiver, miglioramento del benessere psicofisico con la conseguente riduzione di sentimenti legati alla compromissione della propria vita sociale, del senso di isolamento e di stanchezza. Sono questi i risultati, positivi, che emergono dal monitoraggio dell’efficacia delle attività proposte nella sfera del progetto ’Prendiamoci cura di chi cura’, promosso in collaborazione tra Associazione Kairos e Associazione Giulia, con il patrocinio e il contributo di 15mila euro dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, erogato nell’ambito di un avviso pubblico dedicato ai caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il difficile mestiere del caregiver: "Sento che mi sto perdendo la vita". Un corso per vincere la solitudine Leggi anche: Alcaraz: «Non mi sento un re e la vita da star è più difficile di quello che la gente pensa» Leggi anche: “Non mi sento bene, non mi sto piacendo. Ho un problema di adattamento da sempre, sto bene solo al mare”: la cantante Penelope lascia Amici 25 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il difficile mestiere del caregiver: Sento che mi sto perdendo la vita. Un corso per vincere la solitudine. Il difficile mestiere del caregiver: "Sento che mi sto perdendo la vita". Un corso per vincere la solitudine - ’Prendiamoci cura di chi cura’, monitoraggio mette in luce l’efficacia delle attività proposte con il progetto ... ilrestodelcarlino.it

Quel figlio di leader e il difficile mestiere di formare alla vita (mai la violenza) - il caso che ha coinvolto Ciro Grillo mi ha riportato alla mente gli insegnamenti avuti tanti e tanti anni fa quando ero appena una ragazzina. avvenire.it

IL MIO OSSERVATORIO (6781). Cagliari. Il difficile e pericoloso mestiere del giornalista. Questo commento è dedicato, con somma tristezza, ai miei colleghi caduti sul lavoro nell'anno che sta per chiudersi. Secondo le attendibili stime dell'organizzazione franc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.