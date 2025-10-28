Non mi sento bene non mi sto piacendo Ho un problema di adattamento da sempre sto bene solo al mare | la cantante Penelope lascia Amici 25

Colpo di scena nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”. La cantante napoletana Penelope Maria Massa, classe 2003, ha deciso di lasciare i banchi della classe di canto. A comunicare la sua decisione è stata la stessa Penelope ai suoi inquilini in casetta. “Il motivo è che io non sto bene, non mi sento bene, non mi piaccio, non mi sto piacendo, – ha detto – non riesco a trovare la forza. Non mi riesco a trovare, non mi trovo, non riesco a trovare me, mi sto cercando e non mi trovo, non mi piaccio, ho bisogno di ricominciare, non ce la faccio”. Poi ha spiegato meglio il suo atteggiamento: “Cioè, io ho un problema ad adattamento da quando sono nata, cioè io non sto non sto bene in nessun posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it