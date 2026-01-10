Il Banff Mountain film festival arriva ad Ancona | al Cinema Azzurro il meglio delle pellicole di montagna e avventura

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna ad Ancona, portando al Cinema Azzurro una selezione di film dedicati alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor. Questa 14ª edizione della rassegna internazionale offre un’opportunità per scoprire storie e paesaggi legati al mondo outdoor, contribuendo a promuovere una cultura della montagna e dell’esplorazione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti della natura.

