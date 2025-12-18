Polizia Locale di Modena nel 2026 il concorso per venti agenti

La Polizia Locale di Modena si prepara a rafforzarsi nel 2026 con un nuovo concorso per venti agenti. Dopo un intenso periodo di lavori e iniziative, si apre una fase importante per l’organico, che si arricchirà di nuove risorse a partire dall’inizio del prossimo anno. Un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e il servizio alla comunità, confermando l’impegno della città verso un pubblico più protetto e più efficiente.

© Modenatoday.it - Polizia Locale di Modena, nel 2026 il concorso per venti agenti "Da questa primavera sono state fatte tante cose. E altrettante ne arriveranno con il nuovo anno, a partire dal concorso per integrare l'organico della Polizia locale di circa venti unità, in programma a inizio 2026. Sono stati modificati e razionalizzati gli orari degli uffici, il che significa.

