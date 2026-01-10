I marzolliani di ieri e di oggi festeggiano i 160 anni dei liceo classico di Brindisi

Il liceo classico Marzolla di Brindisi celebra i suoi 160 anni di storia. Per questa ricorrenza, sono in programma diverse iniziative, a partire dall’open day di ieri sera, venerdì 9 gennaio, presso l’istituto in via Galanti. Un'occasione per ricordare il ruolo storico dell’istituto e il suo contributo alla formazione delle generazioni di studenti locali.

