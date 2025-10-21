Il Marzolla celebra 120 anni dall’intitolazione e 160 dalla nascita del liceo classico a Brindisi
BRINDISI - Un anno scolastico speciale per il liceo classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, che si apre nel segno della memoria e della valorizzazione della propria storia. In occasione della giornata de La Prima – l’open day di domenica 26 ottobre, dedicato all’accoglienza dei futuri studenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Erasmus days 2025 al Polo Liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” Anche quest’anno il nostro Liceo, Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo e accreditato Erasmus+ 2021-2027, partecipa agli Erasmus days, l’iniziativa europea che celebra i progetti - facebook.com Vai su Facebook
Hispano Suiza celebra 120 anni con il 'Manifesto del No' - Hispano Suiza celebra la propria storia ultracentenaria con il 'Manifesto del No', un video girato al Circuito di Barcellona che racconta la filosofia che ha guidato il marchio per oltre 120 anni. Da ansa.it