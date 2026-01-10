I Lions Bergamo non si iscriveranno al campionato 2026 | Scelta di natura tecnica

I Lions Bergamo non parteciperanno al campionato 2026, come comunicato ufficialmente dalla società. La decisione, motivata da ragioni di natura tecnica, riguarda la principale squadra di football americano di Bergamo e della provincia. La società ha reso nota questa scelta nella serata di sabato 10 gennaio, senza ulteriori dettagli al momento. Questa decisione segna un cambiamento importante per il club e per il panorama sportivo cittadino.

I Lions Bergamo non prenderanno parte al campionato per la stagione 2026. La principale società cittadina e provinciale di football americano nonché la più titolata d'Italia ha comunicato la decisione in una nota ufficiale diffusa nella serata di sabato 10 gennaio, adducendo alla scelta ragioni di natura "tecnica". La prima squadra maschile avrebbe dovuto prendere parte alla IFL2, la seconda divisione nazionale, dopo la retrocessione maturata nella scorsa annata in prima serie, dove la squadra era tornata grazie alla vittoria del campionato proprio di seconda serie. La decisione di prendersi quello che è a tutti gli effetti un anno sabbatico è "maturata dopo un'attenta e approfondita analisi interna", si legge nel comunicato ufficiale, "è frutto di una serie di valutazioni legate a motivazioni di natura tecnica.

