I giovani ricordano la Shoah | tra i protagonisti del concorso nazionale due classi della media San Martino

Per l’anno scolastico in corso, l’istituto comprensivo 8 “Camelia Matatia” si distingue partecipando al concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Due classi della scuola media San Martino sono tra i protagonisti di un progetto volto a promuovere la memoria storica e il senso di responsabilità civile tra i giovani, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di un evento fondamentale della storia recente.

Per l’anno scolastico in corso l’istituto comprensivo 8 “Camelia Matatia” raggiunge un importante traguardo di valore educativo e civile. Per il secondo anno consecutivo, l’istituto è stato infatti selezionato dall’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna per rappresentare la regione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

