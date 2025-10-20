Addio al piccolo Nicodemo la sindaca Scarcella proclama il lutto cittadino | Provo un dolore indescrivibile

Reggiotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. L'Amministrazione comunale di Gioia Tauro, si stringe alla famiglia del piccolo Nicodemo Zito, il piccolo morto questo pomeriggio presso il Policlinico universitario di Messina, dopo le ferite riportate in seguito al crollo di un muro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

addio piccolo nicodemo sindacaMorte del piccolo Nicodemo Zito, la sindaca di Gioia Tauro: «Proclameremo il lutto cittadino, è la tragedia di tutti» - «È accaduto davanti agli occhi dei genitori, una scena che nessuno dovrebbe mai vivere» ... Scrive corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Piccolo Nicodemo Sindaca