Dopo l'uscita contro lo United, Vangsgaard analizza le difficoltà della sua squadra nel trovare la via del gol, sottolineando come il movimento e le azioni siano risultati troppo prevedibili. Un momento di riflessione che evidenzia le aree di miglioramento per affrontare le prossime sfide con maggiore efficacia.

© Juventusnews24.com - Vangsgaard dopo lo United: «Non abbiamo trovato il modo di segnare e abbiamo mosso la palla i modo troppo semplice»

. Le parole della bianconera. Amalie Vangsgaard, attaccante della Juventus Women, ha parlato al termine della sconfitta in Women’s Champions League contro il Manchester United. Queste le parole della danese a Disney +. « Abbiamo concesso un gol di troppo, mentre noi non siamo riuscite a trovare il modo di segnare: sapevamo che il Manchester United è una squadra complicata da affrontare e purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Abbiamo mosso la palla in maniera troppo semplice in alcuni frangenti della gara, ma siamo riuscite lo stesso a costruire le nostre occasioni da gol, senza mai concretizzarle come sperato» ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: A tavola abbiamo sempre mangiato nel modo sbagliato! Lo studio che cambia il Galateo

Leggi anche: Correttore occhiaie: davvero lo abbiamo sempre applicato nel modo sbagliato?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

UWCL | Juventus Women-Manchester United | La partita; JWomen, Vangsgaard: United squadra complicata, abbiamo concesso un gol di troppo; Juventus Women fermata dal Manchester United: sconfitta indolore, playoff centrati in Champions.

Juve Women, Cambiaghi vola e ribalta il Napoli: Canzi festeggia ma perde Bonansea La Juve Women continua a vincere e convincere. Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten , e in attesa della sfida europea della prossima settimana co x.com

Il messaggio di #Yildiz dopo #NapoliJuve - facebook.com facebook