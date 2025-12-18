Vangsgaard dopo lo United | Non abbiamo trovato il modo di segnare e abbiamo mosso la palla i modo troppo semplice

Dopo l'uscita contro lo United, Vangsgaard analizza le difficoltà della sua squadra nel trovare la via del gol, sottolineando come il movimento e le azioni siano risultati troppo prevedibili. Un momento di riflessione che evidenzia le aree di miglioramento per affrontare le prossime sfide con maggiore efficacia.

© Juventusnews24.com - Vangsgaard dopo lo United: «Non abbiamo trovato il modo di segnare e abbiamo mosso la palla i modo troppo semplice»

. Le parole della bianconera. Amalie Vangsgaard, attaccante della Juventus Women, ha parlato al termine della sconfitta in Women’s Champions League contro il Manchester United. Queste le parole della danese a Disney +. « Abbiamo concesso un gol di troppo, mentre noi non siamo riuscite a trovare il modo di segnare: sapevamo che il Manchester United è una squadra complicata da affrontare e purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Abbiamo mosso la palla in maniera troppo semplice in alcuni frangenti della gara, ma siamo riuscite lo stesso a costruire le nostre occasioni da gol, senza mai concretizzarle come sperato» ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

