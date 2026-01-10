Groenlandia Schlein | Meloni subalterna a Trump

Schlein commenta le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull’Artico, sottolineando l’importanza di rispettare l’integrità territoriale di Groenlandia e Danimarca. La politica internazionale richiede chiarezza e rispetto delle sovranità, evitando affermazioni che possano compromettere la stabilità regionale. È fondamentale mantenere un approccio equilibrato, senza sottostare a influenze esterne, e tutelare gli interessi delle nazioni coinvolte.

"Di fronte alle incredibili dichiarazioni del presidente Usa sull'area artica, bastava dire poche cose chiare, che non ho sentito: la Groenlandia non si tocca e nemmeno l'integrità territoriale della Danimarca. Altre cancellerie sono state più nette nei confronti di chi calpesta diritto internazionale e sicurezza Ue, che è anche italiana. Invece è stata ben attenta.

Conte, Meloni subalterna a Trump, che farà quando punterà alla Groenlandia? - "Sono sorpreso che Meloni abbia dichiarato legittima l'opzione militare usata da Trump in Venezuela, un precedente gravissimo. msn.com

Meloni in conferenza stampa definisce la Groenlandia una ‘opportunità per le aziende italiane’: io userei cautela - Le dichiarazioni di Meloni sulle risorse in Groenlandia richiedono prudenza: i dati scientifici non confermano l'esistenza di immense riserve ... ilfattoquotidiano.it

Anche sulla Groenlandia la presidente copincolla gli alibi del tycoon. «Che distanze volete che prenda dagli Usa Che alternativa c’è Andare ad assaltare i McDonald’s» - facebook.com facebook

