Meloni | Italia leale coi partner mai subalterna Schlein come Nanni Moretti

Durante la festa di Atreju, Giorgia Meloni ha sottolineato la posizione dell’Italia come partner leale, respingendo ogni idea di subalternità. Nel suo discorso, ha affrontato temi di politica internazionale, interna e scenari futuri, confrontandosi anche con le parole di Elly Schlein, paragonata a Nanni Moretti.

Giorgia Meloni chiude la festa di Atreju organizzata da Fratelli d'Italia con un lungo intervento dal palco in cui affronta tutti i temi d'attualità, dalla politica estera a quella interna, dalla questione sindacale agli scenari futuri in Italia e in Europa. "Questo è il luogo in cui le idee, tutte le idee, hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo dove Nietzsche e Marx si davano la mano direbbe Antonello Venditti, dove le identità si sfidano rispettandosi ". Così la premier ha voluto sottolineare come nella kermesse di FdI hanno tutti diritto di cittadinanza e tutte le idee sono rispettate e ascoltate.

