Meloni | Italia leale coi partner mai subalterna Schlein come Nanni Moretti

Durante la festa di Atreju, Giorgia Meloni ha sottolineato la posizione dell’Italia come partner leale, respingendo ogni idea di subalternità. Nel suo discorso, ha affrontato temi di politica internazionale, interna e scenari futuri, confrontandosi anche con le parole di Elly Schlein, paragonata a Nanni Moretti.

AGI - Giorgia Meloni chiude la  festa di Atreju  organizzata da  Fratelli d’Italia  con un lungo intervento dal palco in cui affronta tutti i  temi d’attualità, dalla politica estera a quella interna, dalla questione sindacale agli  scenari futuri in Italia e in Europa. "Questo è il luogo in cui le  idee, tutte le idee, hanno  diritto di cittadinanza. Questo è il luogo dove Nietzsche e Marx si davano la mano direbbe Antonello Venditti, dove le  identità si sfidano rispettandosi ". Così la premier ha voluto sottolineare come nella  kermesse di FdI  hanno tutti diritto di cittadinanza e tutte le idee sono rispettate e ascoltate. Agi.it

