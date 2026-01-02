La Ruota della Fortuna Gerry Scotti fa un importante annuncio di inizio anno | Chissà quando finiremo

Gerry Scotti, insieme a Samira Lui, è una coppia nota e apprezzata nel panorama televisivo italiano. Recentemente, all’inizio dell’anno, Scotti ha condiviso un pensiero importante: “Chissà quando finiremo”. La loro collaborazione continua a essere seguita con interesse dal pubblico, rappresentando un punto di riferimento stabile e affidabile nel mondo dello spettacolo.

Il duo formato da Gerry Scotti e Samira Lui è ormai collaudato e tra i più amati del piccolo schermo. Anche giovedì 1 gennaio, giorno in cui è iniziato il 2026, i due non hanno lasciato soli gli spettatori de La Ruota della Fortuna. Gerry e Samira hanno aperto l’anno con una puntata speciale, condividendo con i fan un annuncio che promette una stagione ricca di sorprese. “La Ruota della Fortuna”, l’annuncio di Gerry per il 2026. Un nuovo anno con grandi novità e vecchie abitudini quello aperto da Samira Lui e Gerry Scotti nel consueto appuntamento de La Ruota della Fortuna. Giovedì 1 gennaio, l’Access Prime Time Mediaset ha riportato in primo piano manche e tabelloni insieme a Nicola, il campione che la sera del 31 dicembre aveva conquistato ben 214. 🔗 Leggi su Dilei.it

