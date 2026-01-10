Gli occhi diversi gli amori quell’aria da alieno | chi era David Bowie il camaleonte del rock

Il 10 gennaio 2026 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, figura centrale nel panorama musicale e culturale. Con il suo stile eclettico, ha rivoluzionato il modo di esprimersi attraverso la musica, lasciando un’eredità fatta di innovazione e originalità. Questo anniversario invita a riflettere sul suo impatto e sulla sua capacità di raccontare l’universalità delle emozioni umane.

Il 10 gennaio 2026 segna un anniversario importante: dieci anni senza David Bowie, l’artista che ha trasformato il rock in qualcosa di più grande, un linguaggio universale fatto di musica, teatro e ribellione. Nato a Londra l’8 gennaio 1947 come David Robert Jones, morì a New York nel 2016, due giorni dopo aver pubblicato il suo ultimo album Blackstar, quasi un testamento artistico consegnato al mondo prima di andarsene. Una delle caratteristiche più riconoscibili di Bowie erano i suoi occhi apparentemente di colori diversi, che gli davano un’aria aliena e misteriosa. In realtà, entrambi gli occhi erano azzurri, ma una pupilla era permanentemente dilatata a causa di un pugno ricevuto da adolescente durante una lite per una ragazza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gli occhi “diversi”, gli amori, quell’aria da alieno: chi era David Bowie, il camaleonte del rock Leggi anche: Chi occhi “diversi”, gli amori, quell’aria da alieno: chi era David Bowie, il camaleonte del rock Leggi anche: Il segreto del camaleonte, un nervo ottico lungo ed elastico: ecco perché riesce a muovere gli occhi di 180 gradi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi occhi diversi gli amori quell’aria da alieno | chi era David Bowie il camaleonte del rock. "La magia è un modo di percepire ciò che ci circonda. La vita è piena di magia, per chi la vuole vedere. Ed è quando inizi a guardarti intorno con occhi diversi che iniziano ad accadere cose meravigliose." (Simona Bare' Neighbors) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.