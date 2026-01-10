Chi occhi diversi gli amori quell’aria da alieno | chi era David Bowie il camaleonte del rock

Il 10 gennaio 2026 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, artista che ha rivoluzionato il panorama musicale e culturale. Con il suo stile unico e la capacità di reinventarsi, Bowie ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica, diventando un simbolo di innovazione e libertà creativa. Ricordarlo significa riconoscere il suo contributo alla musica e alla cultura contemporanea.

Il 10 gennaio 2026 segna un anniversario importante: dieci anni senza David Bowie, l'artista che ha trasformato il rock in qualcosa di più grande, un linguaggio universale fatto di musica, teatro e ribellione. Nato a Londra l'8 gennaio 1947 come David Robert Jones, morì a New York nel 2016, due giorni dopo aver pubblicato il suo ultimo album Blackstar, quasi un testamento artistico consegnato al mondo prima di andarsene. Una delle caratteristiche più riconoscibili di Bowie erano i suoi occhi apparentemente di colori diversi, che gli davano un'aria aliena e misteriosa. In realtà, entrambi gli occhi erano azzurri, ma una pupilla era permanentemente dilatata a causa di un pugno ricevuto da adolescente durante una lite per una ragazza.

