gli intellettuali europei contro la falsa europa come trump

Negli ultimi anni, molti intellettuali europei hanno espresso preoccupazioni riguardo alla direzione dell'Europa, criticando la sua percepita mancanza di autonomia e di coerenza. Questa analisi si inserisce nel contesto di un confronto più ampio con le dinamiche politiche globali, come quelle portate avanti da Donald Trump, che ha segnato una svolta significativa nelle relazioni internazionali. Un'analisi critica utile per comprendere le sfide e le opportunità dell'Europa contemporanea.

Oggi, sui media, il partito conformista sembra sorpreso dall’accelerazione che Donald Trump ha impresso alla politica internazionale e a quella statunitense (per la necessità di recuperare il tempo perduto dai suoi predecessori, durante il quale i nemici dell’Occidente hanno conquistato molto terreno). Ma i “sorpresi” sono gli stessi che hanno snobbato il documento sulla strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca, dove erano tracciate proprio le linee della politica dell’Amministrazione. Particolarmente ostile è stata la loro reazione per le tre pagine che il documento americano ha dedicato all’Europa, liquidate come un rozzo sintomo di antieuropeismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

