Mattarella contro gli attacchi di Trump | Disordinata e ingiustificata aggressione all’Ue La Russia vuole ridefinire in confini europei con la forza

Il presidente Mattarella commenta le recenti dichiarazioni di Trump, definendole un’aggressione disordinata e ingiustificata all’Unione Europea. Allo stesso tempo, mette in guardia contro le ambizioni della Russia di ridefinire i confini europei con la forza, sottolineando l’importanza della resistenza internazionale e del rispetto del diritto internazionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella contro gli attacchi di Trump: “Disordinata e ingiustificata aggressione all’Ue. La Russia vuole ridefinire in confini europei con la forza” L’Ue resista ai tentativi di ingerenze internazionali, non ceda alla criminalizzazione del diritto internazionale e, allo stesso tempo, rimanga in guardia rispetto al tentativo russo di “ridefinire con la forza i confini in Europa”. Il lungo intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina contiene un appello alla classe diplomatica italiana, quella di continuare nello sforzo del dialogo in un mondo che sta andando verso una sempre maggiore tensione internazionale, col rischio, ha aggiunto, di “un generale arretramento della civiltà”. Ilfattoquotidiano.it USA - Mattarella al ricevimento offerto dal Presidente Trump (17.10.19) Da Mattarella a Trump, dura condanna dell'antisemitismo - Il Capo dello Stato italiano: "Condanno ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso". msn.com

Mattarella difende l'Europa: «Spazio di pace e diritti senza precedenti. No alla logica della sopraffazione e della forza» - In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, mentre ancora risuonano le accuse di Trump ai leader europei e quelle, sprezzanti, della Strategia di sicurezza nazionale Usa, Mattarella ribadi ... roma.corriere.it

Ieri sera a Dimartedi un monumentale Pierluigi Bersani ha detto più o meno tutto quello che aveva senso dire sulla destra-destra, sui loro balletti sguaiati, su Galeazzo Bignami e sugli attacchi intollerabili al Presidente della Repubblica Mattarella. Ne è uscito f - facebook.com facebook

Garofani, consigliere di Mattarella, davanti a politici, funzionari e sportivi ha parlato della necessità di dare «provvidenziali scossoni» per evitare la vittoria del centrodestra. Il Quirinale vaneggia: «Attacco ridicolo». x.com