Ghiaccio non rimosso sulla ciclopedonale
È stata segnalata da Daniele la presenza di ghiaccio non rimosso sulla ciclopedonale di via M/Fantini a Cervia, a cinque giorni dalla nevicata. La presenza di ghiaccio può rappresentare un rischio per pedoni e ciclisti. È importante intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e la fruibilità della strada, evitando potenziali incidenti o incidenti.
Segnala Daniele: “La ciclopedonale di via MFantini a Cervia è ancora in questo stato a 5 giorni dalla nevicata. E il sale non dovrebbe certo mancare”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
