Ghiaccio non rimosso sulla ciclopedonale

È stata segnalata da Daniele la presenza di ghiaccio non rimosso sulla ciclopedonale di via M/Fantini a Cervia, a cinque giorni dalla nevicata. La presenza di ghiaccio può rappresentare un rischio per pedoni e ciclisti. È importante intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e la fruibilità della strada, evitando potenziali incidenti o incidenti.

Ghiaccio e caos sul raccordo autostradale di Trieste: raffica di incidenti nella mattinata odierna Una mattinata di estrema criticità quella di venerdì 9 gennaio per la viabilità triestina. La formazione di pericolose lastre di ghiaccio sull’asfalto, causata dalle temp - facebook.com facebook

