rimosso autobus andato in fiamme sulla tangenziale di napoli

Alle ore 12 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, tra Vomero e Capodimonte in direzione A1 Milano-Napoli, un autobus in fiamme è stato spento e rimosso. Gli accodamenti causati dal veicolo incendiato sono terminati, ripristinando la circolazione normale nel tratto interessato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 12 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Vomero e Capodimonte, in direzione della A1 Milano-Napoli, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un pullman in fiamme, ora spento e rimosso, al km 15.6, a seguito del quale nessuna persona è rimasta ferita. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione della A1.

