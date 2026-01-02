Rimosso autobus andato in fiamme sulla tangenziale di Napoli

Alle ore 12 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, tra Vomero e Capodimonte in direzione A1 Milano-Napoli, un autobus in fiamme è stato spento e rimosso. Gli accodamenti causati dal veicolo incendiato sono terminati, ripristinando la circolazione normale nel tratto interessato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 12 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Vomero e Capodimonte, in direzione della A1 Milano-Napoli, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un pullman in fiamme, ora spento e rimosso, al km 15.6, a seguito del quale nessuna persona è rimasta ferita. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione della A1. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rimosso autobus andato in fiamme sulla tangenziale di Napoli Leggi anche: Autobus turistico in fiamme sulla Tangenziale di Napoli Leggi anche: Le immagini dell’autobus in fiamme sulla tangenziale Nord a Milano: il conducente è riuscito a salvarsi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio su un autobus a Sesto San Giovanni: tutti i passeggeri in salvo; Incendio su Autobus a Sesto San Giovanni: Nessun Ferito, Ma Grande Spavento. Benevento, autobus in fiamme: era stato revisionato regolarmente - Si è trattato di minuti terribili per i venticinque passeggeri che ... ilmattino.it Autobus incendiato, "un ragazzo ha raccontato che le fiamme uscivano da sotto il sedile" - Il fumo nero sprigionato dal bus, con i ragazzi in fila che a piedi raggiungono il paese dopo l'intervento provvidenziale dell'autista. rainews.it Due autobus distrutti dalle fiamme: attimi di terrore a Ururi - Un incendio nella prima mattina di martedì 28 ottobre ha distrutto due pullman dell’ATM, uno alimentato a gasolio e l’altro a metano, che erano parcheggiati in uno spiazzo poco fuori Ururi, nei pressi ... rainews.it L’Unione Europea ha rimosso l’obiettivo del carbon free per il 2035. Una scelta di buonsenso, dopo anni di politiche fake green che hanno messo in difficoltà l’industria dell’auto e peggiorato la vita nelle città, aumentando traffico e smog. Eppure Milano contin - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.