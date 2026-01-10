Gasperini e Fabregas si preparano ad affrontare il girone di ritorno con obiettivi diversi. Gasperini, l’allenatore più anziano di Serie A, guida il Como in una fase cruciale, mentre Fabregas, il più giovane, si confronta con il Sassuolo alla guida della Roma. La sfida tra i due rappresenta un momento importante per le rispettive squadre, con focus sulla continuità e sulle ambizioni europee.

L’allenatore di Serie A più anziano e il secondo più giovane per età. Saranno Gasperini e Fabregas ad inaugurare il girone di ritorno: l’esame di Italiano per l’allenatore del Como, la sfida con il Sassuolo per quello della Roma. Un mese fa si trovarono di fronte all’Olimpico e vinse il tecnico di Grugliasco che dominò i lariani ben al di là dell’1-0. Con tanto di critica di Gasp allo stile di gioco del Como, ritenuto noioso e troppo basato sul possesso palla con i portieri, in contrasto con il suo calcio offensivo e verticale elogiato dal collega. Subito una vittoria a Lecce per Gasperini nella prima del 2026, seguita da un silenzio che sapeva di malumore per un mercato fermo e da un summit con la proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gasperini-Fabregas, sfida a distanza per l’Europa

Leggi anche: Roma, Gasperini convoca 23 giocatori per la sfida contro il Viktoria Plzen: l’elenco completo per la sfida di Europa League

Leggi anche: Roma Midtjylland, i convocati di Gasperini per la sfida di Europa League: due buone notizie!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gasperini-Fabregas, sfida a distanza per l’Europa - Saranno Gasperini e Fabregas ad inaugurare il girone di ritorno: l’esame di Italiano per l’allenatore del Como, la sfida con il Sa ... ilgiornale.it