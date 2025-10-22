Roma Gasperini convoca 23 giocatori per la sfida contro il Viktoria Plzen | l’elenco completo per la sfida di Europa League
Roma, ecco i convocati per la sfida contro il Viktoria Plze? in Europa League. Una sfida fondamentale per il futuro dei giallorossi. La Roma è pronta a tornare in campo in Europa League. Domani sera i giallorossi affronteranno il Viktoria Plze? nella terza giornata della fase a gironi, in un match importante per consolidare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gasperini ripensa a Roma-Inter e tiene alto il livello di fiducia: "Abbiamo tirato 10 volte da dentro l'area, è un bel segnale"
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Zeki Celik alla vigilia di Roma-Viktoria Plzen
Roma, i convocati di Gasperini per l'Europa League: il verdetto su Cristante e Ndicka - Svelato l'elenco a disposizione di Gasperini: il verdetto su Ndicka e Cristante
Roma-Viktoria Plzen, i convocati di Gasperini: out Angelino - Domani sera la Roma affronta il Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League: Gasperini chiama a raccolta i suoi 23 convocati per un match fondamentale nel cammino europeo dei giallorossi.
Verso Roma-Viktoria Plzen, i convocati di Gasperini: out Angeliño - Come anticipato dal tecnico giallorosso in conferenza stampa saranno tutti a disposizione per la sfida dell'Olimpico, eccezion fatta per l'esterno spagnolo