Garlasco finiti esami sui reperti di Chiara Poggi | Trovato quello che stavamo cercando

Sono stati completati gli esami sui reperti appartenenti a Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Le analisi hanno portato alla conferma di alcuni elementi chiave, offrendo nuovi spunti nell’ambito delle indagini. I risultati forniscono ulteriori dettagli sui materiali e sulle tracce trovate, contribuendo a chiarire i fatti e a supportare le attività investigative in corso.

Sono concluse le analisi sugli oggetti che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007, quando venne uccisa nella villetta di Garlasco. Si tratta di una catenina con ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti – uno con inciso il nome Chiara –, orologio, cavigliera e orecchini. Uno di questi era ancora al lobo al momento del ritrovamento del corpo, l'altro sarebbe stato perso durante l'aggressione ma venne comunque repertato sulla scena del crimine. Parte di questi reperti, come emerso già nelle prime indagini, non era mai stata sottoposta ad accertamenti completi.

