Garlasco finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi | Trovati riscontri che stavamo cercando

Sono state completate le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi nel giorno della sua morte a Garlasco. I risultati hanno fornito riscontri utili alle indagini, confermando alcuni elementi di interesse. Questa fase rappresenta un passo importante nel procedimento investigativo, contribuendo a chiarire aspetti rilevanti del caso e a fare luce su quanto accaduto quella mattina del 13 agosto 2007.

Garlasco, l’analisi di Bugalalla sulle foto della scena del delitto: «Oggetti spostati nella stanza di Chiara Poggi» - Ai microfoni di Ignoto X interviene la youtuber Francesca Bugamelli, nota online come Bugalalla, che da tempo analizza documenti e immagini legati a noti casi di cronaca. ilmattino.it

Garlasco, le foto inedite di casa Poggi: "Oggetti spostati", cosa non torna - Mentre proseguono le indagini sul delito di Garlasco, con Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con altri o con Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poddi il ... iltempo.it

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

