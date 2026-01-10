Frontale in via Boselli un ferito al pronto soccorso
Non destano preoccupazioni le condizioni di salute di un ferito, trasportato al pronto soccorso di Piacenza in seguito ad un incidente stradale in via Boselli. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto nella serata di venerdì 9 gennaio. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
