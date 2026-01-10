Frontale in via Boselli un ferito al pronto soccorso

Un incidente stradale in via Boselli a Piacenza ha coinvolto un veicolo, risultando nel ferimento di una persona. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Le condizioni di salute sono attualmente stabili e non destano preoccupazioni. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Scontro tra auto in via Boselli, un ferito e disagi al traffico - Un incidente stradale si è verificato a Piacenza nel tardo pomeriggio del 9 gennaio. piacenzasera.it

