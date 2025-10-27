Incidente al Quadrivio | scontro fra autobus di linea e furgone un ferito al pronto soccorso

Un ferito, non in gravi condizioni, a causa di un incidente stradale - verificatosi in via Imera, all'altezza del Quadrivio Spinasanta - fra autobus di linea e un furgone da noleggio. Il ferito è stato trasferito subito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Traffico bloccato, in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

