È disponibile l’obiettivo Live “Coppa EVO Stagione 3”, che premia i giocatori per la partecipazione all’evento con una quantità incredibile di consumabili Evoluzione (EVO) e pacchetti fodder. Hai 28 giorni per completare queste sfide. Il Premio Totale. Completando tutte le sfide, riceverai: 6 Consumabili EVO (Il premio finale e quelli intermedi).. 1x Pacchetto 2x Gioc. Oro Rari 83+ (Non scambiabile).. 1x Pacchetto 2x Gioc. Oro Rari 82+ (Non scambiabile).. Le Sfide da Completare. Tutte le sfide devono essere completate giocando partite o effettuando azioni specifiche nella Coppa EVO Stagione 3. Sfida Requisiti Premio Chiave Giocane 5 Gioca 5 partite. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live: Coppa EVO Stagione 3 – 6 Consumabili EVO Gratuiti!