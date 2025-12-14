Atreju delegazione lecchese di Fratelli d' Italia a Roma | Centrodestra unito per Lecco

Durante la festa di Fratelli d'Italia a Roma, una delegazione lecchese di Atreju, composta da circa quaranta amministratori, dirigenti e militanti, ha partecipato per rafforzare l'unità del centrodestra a favore di Lecco.

Alla festa di Fratelli d'Italia celebrata a Roma, Atreju, presente anche una delegazione lecchese composta da una quarantina tra amministratori, dirigenti e militanti. Tra loro, Filippo Boscagli, candidato sindaco di Lecco, Giacomo Zamperini, consigliere regionale e Pietro Fiocchi, parlamentare. Leccotoday.it

