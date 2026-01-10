Forza Juninho | la Fc Costa d’Amalfi augura pronta guarigione a un suo tesserato
La Fc Costa d’Amalfi esprime vicinanza e sostegno a uno dei suoi tesserati, augurandogli una pronta guarigione. In un messaggio pubblicato sui social il 8 gennaio, la società riconosce il carattere e la determinazione della persona, confermando il proprio affetto e la vicinanza in questo momento di sfida. Un gesto di solidarietà che testimonia i valori di unità e supporto del club.
“Hai forza e carattere, e sappiamo che non mollerai! Noi siamo con te e ti aspettiamo”. E’ questo il messaggio social che la Fc Costa d’Amalfi, Società sportiva dilettantistica l'8 gennaio ha inteso rivolgere a un suo tesserato. Juninho è stato operato il 26 dicembre per la rottura del crociato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
