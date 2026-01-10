Forza Juninho | la Fc Costa d’Amalfi augura pronta guarigione a un suo tesserato

La Fc Costa d’Amalfi esprime vicinanza e sostegno a uno dei suoi tesserati, augurandogli una pronta guarigione. In un messaggio pubblicato sui social il 8 gennaio, la società riconosce il carattere e la determinazione della persona, confermando il proprio affetto e la vicinanza in questo momento di sfida. Un gesto di solidarietà che testimonia i valori di unità e supporto del club.

Costa d’Amalfi si stringe a Juninho dopo operazione salvavita: "Ti aspettiamo…” - facebook.com facebook

#Cronaca #SportPenisolaeCostiera Costa d’Amalfi, ore d’ansia per Juninho in Belgio: operato d’urgenza dopo un grave malore x.com

