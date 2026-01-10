Florenzi | Gabbia è un pilastro del Milan Si vede che ha preso dalle vecchie generazioni
Alessandro Florenzi, ospite nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha espresso apprezzamenti su Matteo Gabbia, definendolo un pilastro del Milan. Ha evidenziato come il difensore abbia assorbito valori e caratteristiche delle vecchie generazioni, contribuendo alla solidità della squadra. Le parole di Florenzi sottolineano l’importanza di Gabbia nel contesto rossonero e la sua crescita come giocatore.
Ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato del suo ex compagno di squadra Matteo Gabbia. Ecco le sue parole sul difensore di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Gabbia è un pilastro del Milan: contro la Roma due dati davvero significativi
Leggi anche: Milan, Florenzi sulla fine del ciclo di Pioli: “È come una fiamma che si spegne, bisogna saperla riaccendere”
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia...”
#Florenzi al BSMT su #Gabbia: “Matteo è cresciuto tantissimo, ora è divenuto un pilastro di questa squadra, ma ti assicuro che per anni chiedeva il permesso anche per andare in bagno. x.com
Intervenuto nella putnata del BSMT Podcast, Alessandro #Florenzi ha svelato un aneddoto su come ha conquistato Zlatan #Ibrahimovic, trascianatore per lo Scudetto vinto dal #Milan nella stagione 2021-2022. #milannews24 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.