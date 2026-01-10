Florenzi | Gabbia è un pilastro del Milan Si vede che ha preso dalle vecchie generazioni

Alessandro Florenzi, ospite nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha espresso apprezzamenti su Matteo Gabbia, definendolo un pilastro del Milan. Ha evidenziato come il difensore abbia assorbito valori e caratteristiche delle vecchie generazioni, contribuendo alla solidità della squadra. Le parole di Florenzi sottolineano l’importanza di Gabbia nel contesto rossonero e la sua crescita come giocatore.

