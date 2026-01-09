Milan Florenzi sulla fine del ciclo di Pioli | È come una fiamma che si spegne bisogna saperla riaccendere

Alessandro Florenzi, ex calciatore del Milan e della Nazionale, ha commentato la situazione del tecnico Stefano Pioli durante il podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Con un’analisi sobria, Florenzi ha paragonato la fine di un ciclo a una fiamma che si spegne, sottolineando l’importanza di saperla riaccendere per il proseguimento della squadra e dei suoi obiettivi futuri.

