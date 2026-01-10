Prima della sfida tra Fiorentina e Milan, ecco il momento in cui i rossoneri partono dalla stazione di Rho Fiera in direzione di Firenze. Un breve video che mostra la squadra in partenza, simbolo della quotidianità di un match importante per entrambe le formazioni. Un’occasione per seguire da vicino i passi della squadra prima di un incontro cruciale nel campionato.

In vista di Fiorentina-Milan, ecco il video della squadra rossonera in partenza dalla stazione di Rho Fiera verso Firenze. Nel finale un simpatico siparietto con Fofana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, ecco i rossoneri in partenza dalla stazione di Rho Fiera: siparietto finale con…

Leggi anche: Milan, un colpo dalla Premier League per Allegri? Ecco a chi pensano i rossoneri

Leggi anche: Il 2026 inizia con la marcia della pace, partenza dalla stazione. "Una responsabilità politica quotidiana"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A GENNAIO UNA PARTENZA INTENSA PER I ROSSONERI; Fiorentina-Milan: in palio tre punti pesanti; Fiorentina-Milan, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesisi contendono il titolo di campioni d'inverno Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-g.

Verso Fiorentina-Milan: allenamento al mattino e poi partenza per Firenze - Siamo alla viglia del match che vedrà i rossoneri sfidare la Fiorentina di Vanoli al Franchi. milannews.it