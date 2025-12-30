Il 2026 inizia con la marcia della pace partenza dalla stazione Una responsabilità politica quotidiana

Il 2026 si apre con un gesto simbolico e concreto: la partenza della marcia della pace dalla stazione, promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Un’iniziativa che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini, sottolineando l’impegno quotidiano per promuovere il dialogo, i diritti umani e la pace. L’Emilia-Romagna aderisce a questa iniziativa, rafforzando la responsabilità politica e sociale nel percorso verso un futuro più pacifico.

Padova apre il 2026 con la Marcia per la Pace di Sant’Egidio - La marcia attraverserà le vie del centro cittadino e si concluderà con una preghiera per la pace presso la Chiesa dell’Imma ... padovaoggi.it

Anche a Milano la “Marcia per la Pace“ - Dopodomani, per la 59ma Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant’Egidio invita a cominciare il nuovo anno ... msn.com

Inizia il concerto “Puglia in musica”, speciale sulla marcia sinfonica pugliese con i saluti del nostro Presidente. Lecce, nel cuore della Tradizione. #weareinpuglia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.