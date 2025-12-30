Il 2026 inizia con la marcia della pace partenza dalla stazione Una responsabilità politica quotidiana

Il 2026 si apre con un gesto simbolico e concreto: la partenza della marcia della pace dalla stazione, promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Un’iniziativa che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini, sottolineando l’impegno quotidiano per promuovere il dialogo, i diritti umani e la pace. L’Emilia-Romagna aderisce a questa iniziativa, rafforzando la responsabilità politica e sociale nel percorso verso un futuro più pacifico.

Istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini insieme per la pace. Il primo gennaio l’Emilia-Romagna aderisce alla marcia promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza, a sostegno dell’impegno contro la guerra e per la promozione del dialogo e dei diritti umani, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

