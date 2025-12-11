San Raffaele Casati | Servono controlli costanti su qualità appropriatezza contratti del personale

Il caso al San Raffaele di Milano evidenzia l'importanza di controlli costanti sulla qualità, l’appropriatezza delle prestazioni e le condizioni del personale nelle strutture sanitarie accreditate in Lombardia, che coprono circa il 40% delle prestazioni. Casati sottolinea la necessità di un sistema di monitoraggio più efficace, oltre le semplici formalità, per garantire servizi più sicuri ed efficaci.

Bergamo. “Quanto emerso al San Raffaele di Milano la notte del 7 dicembre è davvero grave ed è la dimostrazione che i controlli da parte della Regione su come le strutture sanitarie accreditate (che in Lombardia per le scelte politiche di questi decenni coprono circa il 40% delle prestazioni) impieghino le risorse pubbliche sono necessari, e soprattutto è necessario un sistema di controlli che più che concentrarsi su alcuni adempimenti formali e burocratici si concentri sulla qualità delle cure, sull’appropriatezza delle prestazioni e sulle condizioni contrattuali ed economiche del personale”. Così dichiara il consigliere regionale del PD Davide Casati, componente della Commissione III Sanità, che mercoledì 10 dicembre ha presentato un’interrogazione scritta rivolta all’Assessore al Welfare Guido Bertolaso chiedendo come la Regione intenda effettuare un monitoraggio sistematico su tutte le strutture che utilizzano personale tramite cooperative o servizi di gettonisti per la copertura dei turni diurni eo notturni, sulla tipologia dei servizi esternalizzati e sulla loro incidenza rispetto al personale dipendente stabilmente in servizio e quali iniziative intenda assumere per introdurre maggiori vincoli e rafforzare l’attività ispettiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it