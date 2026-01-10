Ferguson e Maldini | le idee per l’attacco a saldo zero

Il Napoli si mantiene attento sul mercato, valutando strategie per rinforzare l’attacco senza sostenere costi elevati. Ferguson e Maldini rappresentano due figure di spicco che offrono spunti e idee per un acquisto a saldo zero, senza compromettere la stabilità finanziaria della squadra. In questo articolo, analizziamo le possibilità e le proposte di mercato, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle opzioni disponibili.

Il Napoli continua a muoversi con cautela sul mercato, alla ricerca di opportunità utili per

