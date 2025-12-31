Calcio Napoli Manna scopre le carte | Mercato a saldo zero ma vogliamo più qualità in attacco

Il Calcio Napoli, sotto la guida del direttore sportivo Manna, mantiene un approccio prudente sul mercato, evitando spese eccessive. Tuttavia, il club riconosce l’importanza di rafforzare l’attacco, puntando su innesti di qualità senza compromettere gli equilibri della squadra. Manna sottolinea l’importanza di valorizzare il lavoro di Conte, cercando soluzioni mirate per migliorare l’organico senza ricorrere a investimenti drastici.

Il ds del Calcio Napoli frena sulle spese ma apre agli innesti offensivi: "Premiamo il lavoro di Conte senza rompere gli equilibri". Il Calcio Napoli guarda al mercato di gennaio con prudenza, ma senza rinunciare all'ambizione. A chiarire la linea è il direttore sportivo Giovanni Manna, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha confermato.

Manna: «Orgogliosi del lavoro di Conte e dei ragazzi. Napoli mi ha dato una grande opportunità. Sullo scambio Lucca-Dovbyk…» - Manna in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ ripercorre la sua avventura con il Napoli e analizza nei dettagli alcune situazioni Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli campione d’Italia, tr ... calcionews24.com

Napoli, Manna svela tutto: il mistero su Lukaku e la trattativa per Hojlund. Poi ammette: “Kvara mai sostituito” - Poi rilancia sullo scudetto, mercato e futuro del club tra ambizioni e vuoti da colmare ... sport.virgilio.it

