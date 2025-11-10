Drammatico incidente stradale a San Severo | esce di strada con l' auto di servizio muore giovane carabiniere

Auto esce fuori strada alle porte di San Severo, muore sul colpo giovane carabiniere. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, lungo la Provinciale 109 che collega la città dell'Alto Tavoliere a Lucera. Ancora da accertare le cause del sinistro: il giovane militare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

