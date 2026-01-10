Enrico Brignano fa il ' bis' al PalaTerni | nuova data per il comico romano

Enrico Brignano torna al PalaTerni con un secondo spettacolo, confermando il successo della sua performance del 7 marzo. L’appuntamento aggiuntivo, previsto per l’8 marzo, permette al pubblico di godere nuovamente della sua comicità. Questa doppia data rappresenta un’opportunità per assistere a un evento di intrattenimento che ha già riscosso grande interesse tra gli spettatori della zona.

Raddoppiano gli appuntamenti di Enrico Brignano al ‘PalaTerni’. Infatti, il comico romano farà il bis poiché dopo la prima data del 7 marzo è stato annunciato anche un secondo appuntamento per il giorno successivo l'8 marzo. I biglietti per il primo spettacolo sono andati fin da subito a ruba e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il PalaTerni 'apre' il tour di Enrico Brignano 'Bello di mamma': "Uno spettacolo che intreccia satira e memoria"

Enrico Brignano raddoppia la data a Terni! Biglietti disponibili da ora al link http://bit.ly/BelloDiMamma2026 8 MARZO 2026 – PALATERNI – TERNI In arrivo questa primavera con il tour BELLO DI MAMMA, il comico romano è pronto a farci sorridere con il suo s - facebook.com facebook

Enrico Brignano torna dal vivo con BELLO DI MAMMA la prossima primavera! Il comico romano è pronto a sorprenderci con il suo one man show, in giro per tutta l’Italia! 7 marzo 2026 | Terni, PalaTerni 10 marzo 2026 | Bergamo, Arena Chorus Life 12 x.com