Il PalaTerni ‘apre’ il tour di Enrico Brignano ‘Bello di mamma’ | Uno spettacolo che intreccia satira e memoria
Il PalaTerni si prepara ad accogliere Enrico Brignano il 7 marzo 2026 con il suo nuovo spettacolo, ‘Bello di mamma’. Un evento imperdibile che promette di unire satira e memoria, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.
Un nuovo appuntamento da cerchiare in rosso al PalaTerni. L’artista Enrico Brignano infatti salirà sul palco del palasport il prossimo 7 marzo 2026 con ‘Bello di mamma’. Lo spettacolo scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Alessio Parenti. Ternitoday.it
PalaTerni, iter congelato chiesto un parere all'Anac - PalaTerni, la Commissione controllo e garanzie chiede un parere all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione). ilmessaggero.it
Vault Club. . 20 dicembre. Terni. Vault Arena. Anna Pepe al PalaTerni Prevendite disponibili ora su TicketSms. - facebook.com facebook