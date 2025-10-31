Emergenza abitativa la situazione è critica | Il Comune mette a disposizione soltanto 9 alloggi

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema dell'emergenza abitativa nel territorio comunale continua a tenere banco nel dibattito politico che, dall'aula del Consiglio comunale, sfocia nelle aperte critiche indirizzate alla giunta dalla forza di opposizione Diritti in Comune. Il suo capogruppo Ciccio Auletta afferma: “Nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

emergenza abitativa situazione 232Emergenza abitativa: allarme Ue. Testimonianze - Il Consiglio europeo studia misure legali per contenere l'acquisto delle case per uso non residenziale. Da interris.it

Emergenza abitativa, a Napoli la casa resta un sogno - Se da un lato la crescente tensione abitativa nella regione ha ridotto l’offerta di immobili a prezzi accessibili, dall’altro l’eccessiva onerosità del mutuo, per le fasce di reddito più basse, ha ... Lo riporta quotidiano.net

Emergenza casa: entro il 2030 servono altri 7.500 alloggi per soddisfare le esigenze di famiglie, giovani coppie e studenti - Perché se l'emergenza abitativa &#232; un grosso problema adesso, lo sarà ancor di più negli ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Abitativa Situazione 232