È successo un miracolo Paola Caruso l’annuncio sul figlio dopo un anno tremendo

Paola Caruso condivide il suo percorso di rinascita dopo un anno difficile, tornando a raccontarsi in televisione. Lo farà nel programma Storie al bivio, condotto da Monica Setta, in onda sabato 10 gennaio 2026 alle 15. Un’occasione per ascoltare la sua testimonianza di resilienza e speranza.

Paola Caruso torna a raccontarsi in televisione e lo fa ancora una volta nello studio di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta, in onda sabato 10 gennaio 2026 alle 15.30 su Rai 2. Un ritorno che arriva dopo mesi complessi, segnati da dolore, paura e solitudine, ma anche da un filo di speranza che la stessa Caruso definisce senza esitazioni un piccolo miracolo. Il 2025, racconta, è stato l’anno più duro della sua vita, un periodo che le ha tolto quasi tutto, costringendola a fare i conti con perdite profonde e con la sofferenza di vedere suo figlio affrontare un percorso medico lungo e faticoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Paola Caruso sui traguardi del figlio dopo quell’iniezione sbagliata: “Non smetto di lottare” Leggi anche: “Cosa abbiamo trovato”. Paola Marella, la scoperta del figlio sul pc un anno dopo la morte Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Paola Caruso: è successo un miracolo anche se il figlio deve subire un’altra operazione - Paola Caruso ha pianto tanto nel 2025 ma a Storie al bivio il 10 gennaio 2026 racconta del miracolo che sembra sia accaduto ... ultimenotizieflash.com

Paola Caruso: «Il 2025 mi ha tolto tutto. Mio figlio mi chiede perché non ha un papà e a maggio farà un nuovo intervento. A Natale è successo un miracolo» - Paola Caruso torna in televisione e affronta uno dei capitoli più delicati della sua vita privata. msn.com

