Cosa abbiamo trovato Paola Marella la scoperta del figlio sul pc un anno dopo la morte

Oltre un anno dopo la scomparsa di Paola Marella, il ricordo della celebre architetta e conduttrice continua a emergere con una forza sorprendente, capace di attraversare il dolore e di trasformarsi in testimonianza. La professionista, scomparsa il 21 settembre 2024 a 61 anni, aveva combattuto con determinazione contro un tumore al pancreas, una diagnosi che aveva scelto di affrontare nel silenzio, così come aveva fatto molti anni prima quando, nel 2012, aveva superato un cancro al seno. La sua storia personale, già carica di resilienza, si è arricchita nelle ultime ore di un nuovo tassello, rivelato dal figlio Nicola.