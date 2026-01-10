È Olivier Teboul il nuovo presidente di Parfums Christian Dior nel Nord America

Dal 9 gennaio, Olivier Teboul ricopre il ruolo di presidente di Parfums Christian Dior nel Nord America. Con un’esperienza consolidata nel settore, Teboul assume la guida di questa importante divisione, mantenendo l’impegno del marchio nel mercato statunitense e canadese. La sua nomina rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza di Dior nella regione, continuando a sviluppare l’immagine e le attività del brand nel rispetto della tradizione e dell’innovazione.

A partire da ieri 9 gennaio Olivier Teboul è il nuovo presidente di Parfums Christian Dior Nord America: il suo incarico è partito proprio ieri. Dopo quasi un decennio in Asia (dal 2016 ha infatti ricoperto il ruolo di presidente e direttore rappresentante di Dior in Giappone), il manager si trasferisce negli Stati Uniti. È Olivier Teboul il nuovo presidente profumi Christian Dior nel Nord America. In un comunicato Dior ha sottolineato che “La leadership di Teboul è stata la forza trainante del successo di Parfums Christian Dior Japan nell’ultimo decennio. Il dirigente ha svolto un ruolo determinante nel rafforzare il posizionamento del marchio Parfums Christian Dior, sancendone un’indiscussa leadership di mercato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

