Trump alla nazione | L' America è tornata Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose Presto il nuovo presidente della Fed

Il discorso di Trump agli americani segna un ritorno deciso: promette di aver ereditato un disastro, ma di essere già in azione per cambiare le sorti del Paese. Con un occhio al futuro, annuncia importanti novità, tra cui il prossimo presidente della Fed. In pochi mesi, sostiene di aver ottenuto grandi risultati, rafforzando l’America e riaffermando il suo impegno verso i cittadini.
Il discorso del presidente Usa agli americani: «In 11 mesi già ottenuti grandi risultati. L'America è più forte che mai, un Paese leale verso i suoi cittadini. Adesso facciamo invidia a tutto il mondo». Quindi il tycoon promette un boom economico mai visto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
