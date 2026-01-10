Due nuovi diplomi in 4 anni all' istituto agrario e al professionale Fossati di Sondrio

L'Istituto Agrario e l'Istituto Professionale Fossati di Sondrio introducono due nuovi diplomi in quattro anni, ampliando l'offerta formativa. Queste scuole, collegate al Convitto Nazionale “Giuseppe Piazzi” e guidate dal dirigente scolastico Dario Fascetta, offrono nuove opportunità di studio per gli studenti interessati al settore agricolo e professionale. La novità mira a rispondere alle esigenze di formazione e di specializzazione presenti nel territorio.

