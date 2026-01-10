Due nuovi diplomi in 4 anni all' istituto agrario e al professionale Fossati di Sondrio

Da sondriotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto Agrario e l'Istituto Professionale Fossati di Sondrio introducono due nuovi diplomi in quattro anni, ampliando l'offerta formativa. Queste scuole, collegate al Convitto Nazionale “Giuseppe Piazzi” e guidate dal dirigente scolastico Dario Fascetta, offrono nuove opportunità di studio per gli studenti interessati al settore agricolo e professionale. La novità mira a rispondere alle esigenze di formazione e di specializzazione presenti nel territorio.

Si amplia l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’Istituto Professionale Fossati di Sondrio, scuole annesse al Convitto Nazionale “Giuseppe Piazzi”, diretto dal dirigente scolastico Dario Fascetta. I due istituti guardano al futuro puntando sulla filiera formativa 4+2, percorso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Due nuovi diplomi in 4 anni all'istituto agrario e al professionale Fossati di Sondrio

Leggi anche: Istituto Tecnico Agrario e Professionale Fossati si candidano per la "filiera 4+2"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Due nuovi diplomi in 4 anni all'istituto agrario e al professionale Fossati di Sondrio; Vercelli amplia l’offerta, l’Iti presenta corsi 4+2 per diplomi in Maccatronica; Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda entro il 22 gennaio. Provincia da scegliere, FAQ e Video tutorial [LO SPECIALE].

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.