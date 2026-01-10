Due nuovi diplomi in 4 anni all' istituto agrario e al professionale Fossati di Sondrio
L’Istituto Tecnico Agrario e l’Istituto Professionale Fossati di Sondrio, affiliati al Convitto Nazionale “Giuseppe Piazzi”, introducono due nuovi diplomi che si conseguono in quattro anni. Questa novità amplia l’offerta formativa delle scuole, offrendo agli studenti ulteriori opportunità di specializzazione e crescita professionale, sotto la guida del dirigente scolastico Dario Fascetta.
Si amplia l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’Istituto Professionale Fossati di Sondrio, scuole annesse al Convitto Nazionale “Giuseppe Piazzi”, diretto dal dirigente scolastico Dario Fascetta. I due istituti guardano al futuro puntando sulla filiera formativa 4+2, percorso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Istituto Tecnico Agrario e Professionale Fossati si candidano per la "filiera 4+2"
Leggi anche: Occupazioni, ora tocca al professionale agrario: blitz nella notte
Vercelli amplia l’offerta, l’Iti presenta corsi 4+2 per diplomi in Maccatronica; Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda entro il 22 gennaio. Provincia da scegliere, FAQ e Video tutorial [LO SPECIALE].
Alta formazione professionale: consegnati i diplomi a 24 nuovi tecnici specializzati - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.