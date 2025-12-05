Droni in Francia su base militare | contiene sottomarini nucleari l’esercito ha sparato
L'avvistamento di questi droni si inserisce però in un quadro piuttosto particolare. Negli ultimi mesi, in Europa settentrionale si sono verificati sempre più numerosi allarmi legati ai sorvoli di mezzi non autorizzati in aeroporti o altri siti sensibili, compresi quelli militari. Il sospetto dei Paesi coinvolti è che dietro a questa operazioni possa celarsi la Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
